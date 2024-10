Cerca de 12 milhões de eleitores votam antecipadamente nas eleições dos EUA

Cerca de 12 milhões de eleitores nos Estados Unidos já votaram antecipadamente na disputa presidencial entre Donald Trump e Kamala Harris. Embora a data oficial da eleição seja 5 de novembro, informações do Laboratório Eleitoral da Universidade da Flórida revelam que um número expressivo de cidadãos decidiu exercer seu direito de voto antes do prazo final. Até a noite de sexta-feira, a votação antecipada contabilizou aproximadamente 12 milhões de votos, com um terço deles provenientes de sete estados considerados cruciais para o resultado da eleição. Metade dos votos registrados foi feita por eleitores do Partido Democrata, enquanto cerca de um terço corresponde a eleitores republicanos.

As campanhas de ambos os candidatos estão intensificando suas atividades nos estados-pêndulo. Kamala Harris tem se deslocado para locais como Michigan e Geórgia, enquanto Donald Trump foca seus esforços na Pensilvânia. Para fortalecer suas estratégias, os partidos estão mobilizando figuras influentes, como Barack Obama e Bill Clinton, para atrair eleitores em regiões estratégicas. Apesar do montante significativo arrecadado, as campanhas estão se esforçando para manter o engajamento dos eleitores até o dia da eleição, com um aumento previsto nos investimentos em publicidade.

Dados recentes indicam que Trump e os supercomitês republicanos estão direcionando mais recursos para a Pensilvânia, superando os esforços de Harris e seus aliados nas últimas semanas. Os democratas, por sua vez, também estão intensificando suas campanhas publicitárias em estados do “Cinturão do Sol”, onde a vitória de Kamala é considerada menos garantida. A competição acirrada entre os candidatos reflete a importância desses estados na definição do futuro presidente dos Estados Unidos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA