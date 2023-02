Cerca de 1,4 mil policiais e bombeiros vão atuar durante Furdunço e Fuzuê

Cerca de 1,4 mil policiais e bombeiros vão trabalhar durante o Furdunço, Fuzuê e Pipoco, eventos que antecedem o Carnaval de Salvador. As festas serão realizadas no circuito Circuito Orlando Tapajós (Barra/Ondina), a partir deste sábado (11).

A Polícia Militar destacou 984 profissionais da11ª Companhia Independente de Polícia Militar (Barra/Graça), das Rondas Especiais Atlântico, e dos Esquadrões de Polícia Montada e de Motociclistas Águia.

A Polícia Civil empregará 250 delegados, investigadores e escrivães nos três dias de festa. Os Postos Policiais Integrados do Morro do Gato, em Ondina, da Avenida Marquês de Leão e do Farol, ambos na Barra, já montados para o Carnaval, vão recepcionar as ocorrências, que também podem ser registradas via Delegacia Virtual.

Já o Corpo de Bombeiros vai disponibilizar 155 especialistas para auxiliar os baianos e turistas que vão iniciar os festejos. Atuarão profissionais 1°, 3°, 10° Grupamentos de Bombeiros Militar (GBMs/ Barroquinha/ Iguatemi/ Camaçari) 12° GBM/Salvar e 13°Grupamento (GMAR).

Guarda Municipal

Cerca de 110 guardas municipais vão realizar o patrulhamento preventivo no Fuzuê e no Furdunço. Dentre as ações, o órgão vai prestar apoio à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), em operação contra poluição sonora, à Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e também à Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Outros serviços

A Prefeitura de Salvador montou um esquema especial para garantir a segurança dos foliões que vão curtir o Fuzuê e Furdunço neste sábado (11) e domingo (12), respectivamente.

Saúde – Os foliões contarão com uma estrutura de saúde montada exclusivamente para os eventos. Um módulo assistencial instalado próximo ao Farol da Barra – localizado na Rua Professor Lemos de Brito, na transversal entre a Marques de Leão e Afonso Celso – atenderá soteropolitanos e turistas. No sábado (11), no Fuzuê, o módulo começa os atendimentos às 12h e se estende até a 0h do domingo (12). Para o Furdunço, no domingo (12), a unidade prestará assistência das 14h às 2h da manhã da segunda-feira (13). O equipamento contará com 20 leitos, equipados com suporte avançado de vida e com equipes compostas por 18 profissionais entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, além dos demais servidores que atuarão no fluxo administrativo do módulo. Uma ambulância do Samu também estará de prontidão para remoção imediata das ocorrências que necessitarem de encaminhamento para unidades de retaguarda.

Ordem Pública – Os agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) vão orientar os comerciantes informais durante todo o evento, para que trabalhem em locais apropriados e permitam o trânsito de pedestres e veículos, além de comercializar apenas produtos permitidos pelo Estatuto de Festas Populares.

Salvamar – A Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) contará com um efetivo de dez agentes nos dias de pré-Carnaval. Eles vão se revezar em escalas diurnas e noturnas, garantindo a segurança dos foliões. Os salva-vidas contarão com material de socorro e pranchas, que vão auxiliar no serviço. O posto será instalado no Barravento, em uma localização que possibilita o emprego imediato do socorro, caso seja necessário.

Limpeza – A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) contará com agentes atuando em todo o circuito fazendo a varrição da região. Além disso, foram disponibilizados banheiros químicos e contêineres climatizados, distribuídos ao longo da avenida. A Limpurb também dará apoio aos catadores que vão trabalhar na folia, com centrais instaladas no circuito, dentro da ação “Plástico é Vida, Reciclando na Avenida”.

Sedur – Durante o Fuzuê e Furdunço, os fiscais da Sedur estarão em regime de plantão no trecho Ondina/Barra. A operação tem como objetivo fiscalizar a exibição de publicidade e garantir proteção das marcas patrocinadoras do Carnaval, nas áreas de restrição comercial. Os agentes atuam também para assegurar que os estabelecimentos comerciais não comercializem bebidas em garrafas de vidro e não ocupem o logradouro público com mesas, cadeiras, gradis, toldos ou outros equipamentos. A ação visa coibir ainda a execução de atividades provisórias, sem a devida autorização da Prefeitura. Além disso, os fiscais farão o monitoramento sonoro dos trios, bares, restaurantes e casas de eventos. O órgão informa ainda que todos os eventos só podem ser realizados com a autorização da Prefeitura, sob pena de multa e interdição.

Seman – A Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) intensificou iniciativas pontuais com agentes em diversos pontos da folia, executando serviços de poda de árvores, desobstrução de redes de drenagem, tapa-buracos em pavimentação asfáltica, colocação de tapumes e remoção de mobiliários urbanos. As ações da Seman incluem ainda atendimento às solicitações emergenciais e reparos de infraestrutura, além de eventuais substituições que se façam necessárias no mobiliário urbano durante o Carnaval.

Defesa Civil – A Defesa Civil de Salvador (Codesal) realizou vistoria prévia das estruturas no local, junto com a Sedur, para evitar situações que pudessem colocar em risco civil os foliões.

Sempre – Durante a realização do Fuzuê e Furdunço, a Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) estará atuando no circuito, das 7h às 17h, através do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas). O objetivo é realizar busca ativa para identificar a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes e situação de rua. Além disso, outras ações de situações de vulnerabilidade e risco social deverão ser realizadas. A estratégia contará com equipes multidisciplinares formadas por coordenadoras, assistentes sociais, educadores sociais e supervisores. A equipe deverá buscar resolução das necessidades imediatas e promover a inserção do mesmo na rede de serviço socioassistenciais e demais políticas públicas na perspectiva da garantia dos direitos. Entre as ações aptas a serem realizadas pelos profissionais, estão a abordagem social; orientações acerca de situações de violação dos direitos envolvendo crianças e adolescentes; a realização de cadastro social de crianças e adolescentes, e devidos encaminhamentos para os equipamentos da proteção social (Cras e Creas). Também serão realizados a sensibilização e distribuição de panfletos acerca do combate ao trabalho infantil.