Cerca de 300 mil veículos são esperados no feriado de 2 de novembro em rodovias da Bahia Norte e Litoral Norte

Para o feriado de 2 de novembro (Dia de Finados), a Bahia Norte e Litoral Norte preveem uma maior circulação nas rodovias estaduais, que fazem parte dos trechos administrados pelas concessionárias. A perspectiva é que mais de 300 mil veículos trafeguem pelas rodovias baianas, entre sexta (01) e domingo (03), alternando horários de fluxo mais intenso e fluidez.

Quem tem como destino a Estrada do Coco e Linha Verde, a Concessionária Litoral Norte estima a circulação de mais de 90 mil veículos, com fluxo mais acumulado no sábado (2), no período das 9h às 12h. Em 2023, no período de quatro dias, foram cerca de 120 mil veículos e média diária de mais de 30 mil veículos – similar à previsão para este ano.

Nos trechos da Concessionária Bahia Norte, a previsão é de um tráfego mais concentrado na sexta-feira (01), véspera do feriado, com horário de maior intensidade das 17h às 19h. Durante os três dias, mais de 230 mil devem circular pelo Sistema BA-093. Em 2023, no feriado prolongado, de quinta a domingo, cerca de 180 mil veículos foram registrados nas rodovias sob a gestão da Bahia Norte. O que representa, no ano passado, uma média de circulação diária aproximada de 60 mil e, em 2024, essa previsão é de 70 mil veículos por dia. A movimentação relevante reforça a importância estratégica dos trechos, como principais ligações entre a capital e as demais regiões do estado. E se associam, ainda, à trafegabilidade nas rodovias associadas à Litoral Norte, que atendem as principais rotas turísticas do estado.