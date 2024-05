Cerca de 600 pessoas são beneficiadas pelo programa de atendimentos ao glaucoma

Programa de atendimentos ao glaucoma em Teixeira de Freitas (Foto: Junior Origem)

“Não só eu, mas toda a população precisa desse trabalho para evitar que nós possamos perder a vista. É a segunda vez que participo e só tenho a agradecer”, disse Jossevito Gomes Coimbra, um dos aproximadamente 600 pacientes que foram beneficiados pelo programa de atendimentos voltados ao glaucoma no Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) de Teixeira de Freitas, que ocorreu no último final de semana.

Consultas oftalmológicas e distribuição de colírios, essenciais para o tratamento adequado do glaucoma, fizeram parte do serviço realizado aos pacientes agendados previamente pela Regulação e que estiveram presentes no mutirão.

O glaucoma é uma doença crônica que provoca lesões no nervo óptico, podendo ocasionar a perda da visão; mesmo não tendo cura, a realização de consultas periódicas é essencial para maior qualidade de vida dos assistidos. A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas oferta o serviço periodicamente para garantir a prevenção, monitoramento e tratamento dessa doença ocular grave, contribuindo para a preservação da visão e o bem-estar geral dos cidadãos.

