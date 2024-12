Cerca de 73% da população brasileira mora em residências próprias, aponta IBGE

De acordo com o Censo Demográfico de 2022, 72,7% da população brasileira vivia em residências próprias. Além disso, 20,9% dos cidadãos ocupavam imóveis alugados, enquanto 5,6% residiam em casas cedidas. Apenas 0,8% da população se encontrava em outras situações habitacionais. A maioria dos municípios, totalizando 5.553, apresentava mais de 50% de moradores em domicílios próprios.

A pesquisa também destacou que 87% da população habitava em casas com paredes externas de alvenaria ou taipa revestida. Em termos de espaço, a distribuição dos domicílios variava: 0,2% tinha apenas um cômodo, 1,5% contava com dois, 5,3% possuía três, 13,5% tinha quatro, 29,2% residia em casas com cinco cômodos e 44,4% ocupava residências que variavam de seis a nove cômodos.

Outro dado relevante do censo foi a presença de máquinas de lavar roupas nos lares, que atingiu 68,1% da população, com diferenças notáveis entre as diversas regiões do país. O acesso à internet também foi um ponto importante, com 89,4% da população conectada, embora 44,5% dos indígenas ainda não tivessem acesso à rede.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos