Cerimônia de vitória de Trump em 2025 é marcada por segurança e tranquilidade

A confirmação da vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos ocorreu em uma cerimônia pacífica no Congresso americano, marcando um contraste significativo com os eventos tumultuados de 6 de janeiro de 2021. Naquela ocasião, Trump não aceitou sua derrota para Joe Biden, o que resultou em uma invasão violenta do Capitólio por seus apoiadores. A sessão conjunta, que contou com a presença de Kamala Harris na presidência, transcorreu sem contestações. Os distúrbios de 2021 deixaram um saldo trágico, com cinco mortes e muitos feridos. Desde então, mais de 1.500 pessoas foram condenadas por sua participação nos tumultos. Em uma declaração controversa, Trump descreveu o dia da invasão como um “dia de amor” e expressou a intenção de perdoar alguns dos envolvidos, desde que se provasse sua inocência.

Para a cerimônia de 2025, as expectativas eram de um evento tranquilo, com Kamala Harris ressaltando a relevância de seu papel na condução do processo. O senador democrata Andy Kim fez uma comparação entre imagens do Congresso durante a invasão de 2021 e a situação atual, enfatizando a importância da segurança e da ordem. A segurança do evento foi intensificada, com a certificação do resultado sendo classificada como um Evento Nacional de Segurança Especial. Essa designação permitiu que o Serviço Secreto assumisse a coordenação da proteção do Congresso. O acesso ao Capitólio foi restrito, permitindo apenas a entrada de pessoas autorizadas e devidamente credenciadas, garantindo assim a integridade da cerimônia.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA