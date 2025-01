Cerimônia marca posse dos vereadores e prefeito de Itamaraju: novos compromissos e grandes expectativas

Na manhã desta quarta-feira, 1º de janeiro, o auditório da Câmara Legislativa de Itamaraju foi palco de uma cerimônia solene que marca o início de um novo capítulo para a cidade. Em um evento repleto de simbolismo, os 15 vereadores eleitos, o prefeito Jorge Almeida e o vice Lê da LR tomaram posse, reafirmando compromissos com o progresso e o bem-estar da população.

O vereador Rubens do Hospital conduziu a cerimônia, onde nomes como Rose da Saúde, Evalcy Enfermeira e Galego de Dr. Marcelo representaram a diversidade de vozes que compõem o Legislativo Municipal. Em discursos emocionantes, os vereadores destacaram o desejo de união para enfrentar os desafios da gestão pública.

A posse do vice-prefeito Gilson Guimarães Souza e do prefeito Jorge Almeida trouxe ao evento um clima de otimismo. Em meio a aplausos e manifestações de apoio, o prefeito reafirmou o compromisso de governar com transparência, enfatizando a necessidade de fortalecer áreas como saúde, educação e infraestrutura.

O ex-prefeito Marcelo Angênica, que compareceu à cerimônia, foi ovacionado ao destacar o legado deixado em sua gestão, apontando avanços que agora cabem ao novo gestor consolidar. Jorge Almeida prometeu que não medirá esforços para construir um futuro mais próspero, conduzindo Itamaraju rumo ao desenvolvimento com responsabilidade e união.

Sob o olhar atento de autoridades locais, familiares e apoiadores, a nova gestão assume com grandes expectativas. A população de Itamaraju aguarda ansiosa para ver como as promessas feitas durante a campanha serão transformadas em ações concretas, trazendo mudanças positivas e duradouras para a cidade.