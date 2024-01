Cerimônia que relembra atos do 8 de Janeiro terá discursos de Lula, Pacheco e Barroso e entrega de itens restaurados 

Intitulado ‘Democracia Inabalada’, evento deve contar com a presença de 500 convidados, incluindo ministros e parlamentares; ministra da Cultura, Margareth Menezes será responsável por cantar o hino nacional

FáTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Uma réplica em grande escala da Constituição Brasileira foi instalada em frente a uma projeção com a frase “A democracia nos une”, do lado de fora do Congresso Nacional



Uma cerimônia nesta segunda-feira, 8, data que marca um ano dos atos do 8 de Janeiro em Brasília, deve relembrar a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes. O evento, chamado de “Democracia Inabalada” e que será realizado no Senado Federal, deve contar com a presença de cerca de 500 convidados, incluindo ministros, parlamentares, presidentes dos tribunais superiores, governadores de Estado e representantes de organizações da sociedade civil. A iniciativa partiu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deve receber os presidentes do Senado e do STF (Supremo Tribunal Federal), Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Luís Roberto Barroso, respectivamente, para o evento. Inicialmente, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), também estaria na cerimônia. Contudo, na manhã desta segunda ele cancelou sua participação e deve permanecer em Alagoas, em razão de problemas de saúde em sua família.

A expectativa é que a cerimônia tenha duração de aproximadamente 1h 30, com discursos dos presidentes dos Três poderes reafirmando a importância da democracia. Além disso, também há previsão que sejam devolvidos os itens depredados durante as invasões ao Congresso Nacional, Palácio do Planalto e ao prédio do Supremo. Segundo o cronograma divulgado pelo Senado, a cerimônia terá início com a execução do hino nacional, que será cantado pela ministra da Cultura, Margareth Menezes. Em seguida, haverá tempo para discursos de Lula, Pacheco e Barroso. O encerramento do evento será marcado pela ida das autoridades até a entrada do Salão Nobre da Casa Alta, onde será realizada a entrega simbólica da tapeçaria de Burle Marx e de uma réplica da Constituição Federal de 1988.

Para garantir a segurança do evento, mais de 2.000 homens da Polícia Militar do Distrito Federal estarão presentes na Esplanada dos Ministérios. Além disso, o acesso à praça dos Três Poderes será fechado na altura da Avenida José Sarney, pista anterior à Alameda dos Estados, próxima ao Congresso Nacional. Também serão instalados gradis preventivamente na área. A Força Nacional também estará de prontidão, com 250 homens. A região será monitorada por meio de câmeras, drones e informações enviadas ao Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob). As redes sociais também estão sendo monitoradas para identificar possíveis mobilizações. Em caso de ocorrências relacionadas ao evento, a 5ª Delegacia de Polícia, da Asa Norte, estará com efetivo reforçado.