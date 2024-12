Cerro Porteño anuncia contratação de Gatito Fernandez e surpreende torcedores do Botafogo

O Cerro Porteño fez um anúncio que pegou de surpresa os torcedores do Botafogo ao confirmar a contratação do goleiro Gatito Fernandez na transição entre os dias 24 e 25 de dezembro. O jogador, que estava há oito anos no clube carioca, tinha uma forte conexão com a torcida, mas seu contrato estava se encerrando, o que facilitou sua saída sem a necessidade de negociações com o Botafogo. Gatito Fernandez retorna ao Cerro Porteño, onde já teve duas passagens anteriores e deve reassumir a posição de titular.

Além de sua experiência no clube paraguaio, ele é o goleiro da seleção do Paraguai, que está em busca de uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Sua volta ao Cerro representa um retorno às origens para o atleta. A trajetória de Gatito no futebol inclui uma passagem por empréstimo na Argentina entre 2010 e 2011, antes de retornar ao Cerro em 2012. Em 2014, ele se transferiu para o Brasil, onde jogou por clubes como Vitória e Figueirense, até chegar ao Botafogo.

Durante sua estadia no clube carioca, ele disputou 218 partidas, tornando-se o sexto goleiro com mais jogos na história do Botafogo. A saída de Gatito foi sentida pela torcida do Botafogo, que expressou seu descontentamento nas redes sociais. O goleiro participou de momentos marcantes na história do clube, incluindo a conquista do Campeonato Carioca em 2018 e a Série B em 2021, solidificando sua importância na equipe.

