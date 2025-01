CES 2025: vem aí um carro elétrico da Sony!

A primeira incursão da Sony no mercado de carros elétricos ganhou uma data estimada de estreia: meados de 2026. O anúncio foi feito pela companhia durante apresentação na CES 2025, a maior feira de tecnologia do mundo.

O Afeela 1 apareceu pela primeira vez há aproximadamente dois anos. Ele é fruto de uma parceria da empresa com a também japonesa Honda – que deu origem à Sony Honda Mobility.

O Afeela é um carro extremamente tecnológico e com visual futurista. As especificações técnicas de potência e desempenho não são as melhores do mercado. Possui, por exemplo, 241 cavalos de potência com tração nas quatro rodas e uma bateria de 91 kWh, que deve garantir uma autonomia de 480 km. Nada de muito surpreendente.

O grande diferencial está na experiência que a Sony quer proporcionar ao motorista. Você vai ter uma ideia melhor do que estou falando depois de assistir ao vídeo abaixo:

Uma experiência tecnológica superior

O volante diferentão e o computador de bordo gigantesco chamam a atenção logo de cara.

A assistente de voz com Inteligência Artificial também ajuda a moldar a experiência de direção assistida.

Sim, o sistema pode te ajudar a manobrar o veículo, se quiser.

Há um total de 40 sensores e câmeras para recursos ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) Nível 2+ assistidos por LiDAR.

O vídeo a seguir mostra um pouco mais desse pacote tecnológico de ponta:

O Afeela 1 utiliza o Snapdragon Digital Chassis da Qualcomm, que possibilita a execução de até 800 trilhões de ações por segundo (!).

O carro também é equipado com um sistema de entretenimento da Sony, o Ridevu, que oferece acesso a filmes da Sony Pictures Entertainment e a Unreal Engine, da Epic Games, que aprimora a visualização e interação de dados dentro do veículo.

O sistema de alto-falantes é projetado para som surround, Sony’s 360 Reality Audio e Dolby Atmos.

O design do Afeela 1 inclui ainda espelhos digitais, rodas de 21 polegadas, uma barra de luz no painel frontal para comunicação com outros motoristas e um sistema de suspensão com mola de ar.

Na versão Signature, a cabine conta com telas individuais para os passageiros.

Ah, e os assentos podem ser ajustados automaticamente.

Preço e condições

É aqui que as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas… A Sony estipulou um preço bastante alto para o seu primeiro EV – e ainda vai cobrar uma assinatura mensal para que o motorista tenha acesso a todas as funcionalidades do carro (como o Ridevu).

A versão “básica”, batizada de Origin, sai a partir de US$ 89.900 (o que dá aproximadamente R$ 550 mil na cotação atual).

Já a versão Signature custa a partir de US$ 102.900 – algo na casa dos R$ 630 mil.

Uma das diferenças da versão Signature são essas duas telas específicas para o banco de trás – Imagem: Reprodução/Sony

Quem vive no Japão já pode fazer a pré-encomenda do veículo. Moradores da Califórnia, nos EUA, também. O valor da reserva online é de apenas US$ 200.

Como dissemos, a estimativa é que o lançamento ocorra na metade do ano que vem.

Não há informações sobre a chegada e a venda do Afeela 1 aqui no Brasil.

