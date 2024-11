Cesar Callegari assume presidência do Conselho Nacional de Educação

Cesar Callegari foi escolhido para presidir o Conselho Nacional de Educação (CNE), recebendo a totalidade dos 24 votos dos conselheiros. O CNE, que atua como um órgão consultivo do Ministério da Educação (MEC), desempenha um papel autônomo na formulação de normativas e na avaliação de políticas educacionais. Callegari, que ocupará o cargo por dois anos, é um político com vasta experiência na área da educação, tendo exercido funções como deputado estadual e secretário da Educação Básica no MEC durante a gestão de Dilma Rousseff. Ele ganhou notoriedade durante sua passagem como secretário em São Paulo, onde implementou a extinção da “aprovação automática” nas escolas municipais.

Após sua eleição, Callegari enfatizou a relevância do CNE em adotar uma perspectiva de futuro e reafirmou seu papel como um órgão de Estado. Sua indicação foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e ele já possui um histórico no CNE, onde liderou a Comissão responsável pela elaboração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada em 2017. Os membros do conselho têm discutido diversos assuntos, incluindo a implementação de educação a distância em cursos de Licenciatura e diretrizes específicas para a educação de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A posse de Callegari está marcada para o dia 11 deste mês, quando ele assumirá oficialmente suas funções à frente do CNE.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias