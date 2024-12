César Filho alfineta governo Lula ao vivo no SBT: “Preço da picanha”

O jornalista César Filho, que comanda o telejornal SBT Brasil, aproveitou a falta de energia que afetou a cidade de São Paulo no começo do fim de semana para alfinetar o governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT). O apresentador quis saber o preço da picanha em um açougue e disse que o brasileiro ficou com a promessa de uma carne mais barata.

Na edição desta sexta-feira (20/12) do SBT Brasil, durante uma entrada ao vivo do repórter Lucas Carvalho, o âncora do telejornal aproveitou para alfinetar o Governo Federal. “Quero que você pergunte quanto está o preço da picanha hoje, porque o brasileiro ficou com a promessa de que ia ter picanha, mas quero saber quanto está o quilo hoje, normalmente quanto está o quilo da carne nobre”.

Após o forte temporal que atingiu a capital paulista nesta sexta-feira (20/12), ao menos 600 mil imóveis ficaram sem energia na capital e região metropolitana. Até as 14h deste sábado, cerca de 450 mil clientes tiveram a energia restabelecida e 217 mil ainda estavam sem luz, de acordo com a Enel, empresa responsável pelo abastecimento de energia.

Ato falho

Nesta semana, César Filho acabou cometendo um deslize e revelou os planos do SBT para o ano de 2025. O jornalista acabou publicando nas redes sociais um vídeo institucional da rede criada por Silvio Santos, em que revelou o objetivo dos comandantes da companhia para o próximo ano: assumir a vice-liderança, ficando abaixo da TV Globo e acima de Record.

“Neste ano, o sino do primeiro lugar tocou várias vezes. Em 2025, prometemos tocá-lo ainda mais”, prometeu o SBT em trecho da gravação. E seguiu: “Além disso, o SBT quer se reposicionar como uma das principais emissoras multiplataformas do Brasil, indo além da TV tradicional”, relatou, antes de completar:

“Nosso objetivo é ser vice-líder de audiência na TV com rentabilidade e maior participação no mercado no streaming gratuito no mercado nacional, baseando-se em quatro pilares”, pontuou. Após perceber o engano, o apresentador apagou o vídeo, mas o conteúdo já tinha chamado a atenção do público. Em nota, a emissora afirmou que César Filho não sabia que o conteúdo era para consumo interno.