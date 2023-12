César Filho vai para o SBT e Record escala rival para substituí-lo

Divulgação

1 de 1 Foto colorida de César Filho sorrindo – Metrópoles – Foto: DivulgaçãoO retorno de César Filho ao SBT está quase acertado. Após 9 anos, o jornalista teria decidido voltar para o grupo de Silvio Santos, onde passou boa parte da carreira.

Até o fim do mês, o famoso segue no elenco do Hoje Em Dia. Porém, depois do dia 31, ele está livre para assinar com qualquer emissora. Um dos motivos pelo rompimento seria o fato de ter que acordar cedo para o programa.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

