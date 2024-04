Cesca Civita e Victor Iglesias se casam com bela cerimônia em Sevilha

Com uma luxuosa cerimônia na histórica Catedral de Sevilha, na Espanha, a influenciadora Cesca Civita e Victor Iglesias se casaram na tarde do último sábado (21/4). Após o ritual religioso, o casal celebrou a união ao lado de amigos e familiares com uma festa na Hacienda Soledad, espaço barroco para eventos na cidade.

Victor Iglesias e Cesca Civita Para a ocasião especial, a influenciadora, conhecida pela elegância e estilo, escolheu usar dois vestidos de alta costura de Vivienne Westwood, desenhados especialmente para ela. Com os modelos da cerimônia, Cesca Civita se tornou a primeira brasileira a usar um vestido de casamento de alta costura de Vivienne Westwood.

Cesca Civita O vestido escolhido para a cerimônia religiosa foi inspirado na última semana de moda da alta costura e tem a modelagem característica de Vivienne Westwood, com o espartilho tradicional da marca. O modelo foi feito em seda faille, com decote ombro a ombro Peace Cocotte, saia drapeada torcida no quadril, cauda, e véu em camadas.

Para conseguir curtir a festa com conforto, Francesca Civita escolheu um vestido tomara-que-caia coberto com cristais, plissado no busto e com saia drapeada assimétrica. Assim como na festa pré-casamento, a beleza da noiva ficou por conta do maquiador e cabeleireiro Krisna

A festa foi organizada por Ellidore e os responsáveis pelos eventos da Família Real Britânica, Party Planners. Eles também tiveram consultoria da assessoria de eventos brasileira Toda de Branco.

A música da festa de casamento foi comandada por Gipsy Kings, Milton Chuquer e Dave Lee, que misturaram rock, flamenco, música clássica e house. Além disso, a decoração do grande dia, que teve flores de Sally Hambleton, foi inspirada na tradicional Feira de Abril, celebração típica da Sevilha que começou em 14 de abril e terminou em 20 de abril, mesmo dia do casamento.

Entre os convidados da celebração especial, estavam Mariana Rios, Maria Braz, Xandi Negrao, Elisa Zarzur, Victoria Hamuche e Bruna Vicente.

Victor Iglesias e Cesca Civita Cesca Civita e Victor Iglesias Peter Kern e Carol Maluf Joca Diniz e Mariana Rios Maria Braz Amigos celebraram a união do casal Xandi Negrao e Elisa Zarzur Victoria Hamuche Bruna Lucchesi – Carol Toledo Jhonny Doria Le Silvarolli Jordanna Maia Paulo Velloso e Carolina Paulino Amir Slama e Riva Theresa Fonseca Convidados no jantar do casamento Bruna Vicente Elisa Zarzur Renata Vidal e Giancarlo Civita Gabriella lenzi Nádia fares e filhas Consuelo Blocker Xandi Negrao e Elisa Zarzur