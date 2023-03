Cezar Black detona aliada após formação de paredão: “Traiu o grupo”

A formação do paredão desta semana deu o que falar entre os participantes do BBB23. Com Sarah Aline indicada pelo líder, Key Alves por Guimê após um Big Fone e votação em grupos definidos na sorte, Marvvila escolheu não votar em Larissa e se mandou para o paredão — mas se salvou na prova bate-volta. A atitude da sister pegou mal na casa e Cezar Black mostrou sua revolta durante o Raio-X desta segunda (6/3).

“Marvvila traidora. Passamos a semana inteira buscando uma oportunidade de reagir ao jogo. Tivemos duas e Marvvila faz o quê? Traiu a todos”, declarou o brother. Os aliados do Fundo do Mar definiram Guimê e Larissa como votos do grupo, mas a cantora deu para trás na hora da votação. No depoimento matinal, Black ressaltou que a cantora poderia ter definido o paredão a favor deles.

Além disso, ressaltou que deseja que Sarah saia da casa, entre ela, Domitila e Key. “Podia muito ser diferente essa história. Mas, a gente já viu isso que falei antes aqui do nosso grupo, né? Infelizmente, todos estamos carregando a culpa por traições dentro do próprio grupo.”