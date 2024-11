Cezinha de Madureira afirma que o ‘Seu Tuta deixou um marco no Brasil’

Em uma programação especial dedicada ao “Seo” Tuta, a Jovem Pan conversou com o deputado federal Cezinha de Madureira (PSD-SP). Durante sua participação, o deputado expressou profunda tristeza pela morte de “Seo Tuta”, destacando o impacto significativo que ele teve na comunicação brasileira. Cezinha enfatizou que Seo Tuta foi um verdadeiro pioneiro no rádio brasileiro desde as décadas de 1950 e 1960, sendo responsável por idealizar figuras icônicas como Zé Bétio e Tony César. Ele ressaltou que Seu Tuta deixou um legado duradouro, imortalizado pela frase marcante de que “ninguém faz sucesso sozinho”, e destacou sua influência pessoal, já que o deputado também possui uma trajetória no rádio e no jornalismo.

Cezinha de Madureira relembrou o espírito inovador de Seo Tuta, especialmente a capacidade de prever tendências futura, como introduzir o conceito de streaming em uma época em que poucos falavam sobre isso no jornalismo. Ele também mencionou a importância da Jovem Pan na cobertura de eventos históricos, como o acidente de Ayrton Senna. Durante a homenagem, o deputado expressou seu carinho e condolências à família de Seu Tuta, reconhecendo a perda significativa para a comunicação brasileira.

Publicado por Luisa Cardoso