CGE alerta para chuvas fortes em São Paulo durante o dia de Natal

Regiões do estado de São Paulo estão sob alerta para a possibilidade de chuvas intensas durante o feriado de Natal, nesta quarta-feira (25). As áreas mais afetadas incluem a região metropolitana de São Paulo, o litoral, o Vale do Paraíba e cidades do interior, como Campinas, Sorocaba e Bauru. Tanto a Defesa Civil do estado quanto a prefeitura da capital emitiram avisos sobre as condições climáticas adversas. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a previsão é de que a capital enfrente chuvas fortes no período da tarde e à noite, com risco de alagamentos.

As chuvas intensas devem persistir ao longo da última semana de dezembro, em decorrência da formação da primeira Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) deste verão. Na madrugada de quinta-feira (26), a expectativa é de céu nublado e chuvas isoladas, que devem se intensificar ao longo do dia, aumentando o volume total de precipitação. As temperaturas devem permanecer amenas, com mínimas em torno de 20°C e máximas próximas a 24°C.

A Defesa Civil recomenda que a população evite áreas propensas a alagamentos e busque abrigo em locais seguros durante os temporais. Aqueles que vivem em regiões de encosta devem estar atentos a possíveis sinais de deslizamentos. Para receber alertas de emergência, os cidadãos podem cadastrar o CEP de sua localidade enviando uma mensagem de texto gratuita para o número 40199.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira