CGU torna ex-presidente da Fundação Palmares inelegível por assédio

Sergio Camargo, nomeado na gestão de Jair Bolsonaro, também não poderá assumir cargos comissionados nos próximos 8 anos

O ex-presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, não poderá ocupar cargos de confiança no governo federal no período Sérgio Lima/Poder360

PODER360 17.abr.2024 (quarta-feira) – 17h26



A CGU (Controladoria-Geral da União) proibiu Sérgio Nascimento de Camargo, ex-presidente da Fundação Cultural Palmares na gestão de Jair Bolsonaro (PL), de assumir cargos eletivos ou comissionados nos próximos 8 anos. A decisão foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) nesta 4ª feira (17.abr.2024). Eis a íntegra (PDF – 63 kB).

A sanção é consequência de um processo administrativo disciplinar que investiga suposta prática de assédio moral por parte de Camargo durante o período em que presidiu a instituição. Segundo comunicado da CGU, as apurações comprovaram que o ex-chefe da fundação destratou diretores e coordenadores subordinados a ele, demitiu terceirizados por “motivos ideológicos” e usou o cargo para contratar pessoas próximas no órgão.

“As infrações disciplinares ensejaram, assim, a aplicação de destituição de cargo em comissão e inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “o”, da Lei Complementar nº 64/1990, pelo prazo de 8 anos, ficando impedida a indicação, nomeação ou posse do punido para cargos em comissão ou funções de confiança no Poder Executivo Federal”, diz a CGU.

O Poder360 tenta localizar a defesa de Camargo para se pronunciar sobre a medida.