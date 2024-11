Chá de espinheira-santa: saiba benefícios da infusão terapêutica

A espinheira-santa (Maytenus ilicifolia) é uma planta medicinal nativa do Rio Grande do Sul, bastante usada em infusões por conta de suas propriedades terapêuticas. Os bioativos presentes na espinheira-santa ajudam a diminuir a acidez do estômago, aliviando a sensação de queimação.

Rica em flavonóides, taninos e triterpenos, ela pode ser usada como parte de tratamentos de problemas estomacais. “A espinheira-santa é utilizada há séculos para o tratamento de doenças do sistema digestivo, pois auxilia no alívio da má digestão e age como coadjuvante para acalmar gastrites”, afirma a vice-presidente da área médico-científica da Herbarium, Jackeline Barbosa.

Segundo a especialista, a espinheira-santa costuma ser usada como infusão, mas também pode ser encontrada em cápsulas, versão que preserva suas propriedades anti-inflamatórias, antiulcerogênicas e gastroprotetoras.

A farmacêutica Leandra Sá, coordenadora das unidades Farmacotécnica, em Brasília, afirma que a espinheira-santa vem sendo estudada também por suas propriedades metabólicas. “Mais recentemente pesquisas têm demonstrado que existe a possibilidade de a planta favorecer o controle de lipídeos no corpo, bem como o nível de açúcar no sangue”, afirma Leandra.

Saiba alguns dos benefícios do chá de espinheira-santa

1. Melhorar a digestão

A espinheira-santa ajuda a melhorar sintomas estomacais como queimação, má digestão e dor de estômago.

2. Combater infecções

Alguns estudos mostram que a espinheira-santa também tem ação antibacteriana, sendo muito útil para combater a infecção pela bactéria H. Pylori.

3. Evitar o inchaço

A espinheira-santa tem ação diurética, significa que ajuda o fígado a processar toxinas e eliminá-las por meio da urina.

4. Colaborar para a cicatrização

A espinheira-santa tem ação cicatrizante, quando usada sobre a pele, ajuda no tratamento de eczema ou acne.

Como consumir o chá de espinheira-santa

O chá de espinheira-santa é preparado na proporção de uma colher de sopa da erva para cada 200 ml de água quente. Após deixar descansar por cinco minutos, a infusão deve ser ingerida.

O chá não deve ser consumido por mais de 28 dias seguidos e, segundo a farmacêutica Leandra Sá, o ideal é tomá-lo antes do almoço ao jantar.

Contraindicações para o consumo

O chá de espinheira-santa não deve ser usado durante a gravidez, lactação e em crianças menores de seis anos. Também não deve ser usado por pessoas com problemas hepáticos.

O uso deve ser suspenso quando exames de medicina nuclear estiverem programados.

Siga a editoria de Saúde no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!