Chacina: cinco pessoas são mortas a tiros em Salvador

Uma chacina resultou na morte de cinco pessoas no bairro Sete de Abril, em Salvador, neste sábado (19/10). O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) segue investigando o caso.

A vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo. Jackson Reis Barbosa, seu filho, Jackson Oliveira Barbosa, Rodrigo de Lima dos Santos e Jackson Lima de Souza morreram na hora. Alan Veloso da Conceição chegou a ser socorrido com vida e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Marcos, mas também não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a polícia, foram expedidas as guias para perícia e remoção dos corpos, enquanto diligências são realizadas no sentido de identificar os autores do crime.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que medidas estão sendo tomadas para mais informações da autoria do crime.

“A Secretaria da Segurança Pública informa que a Polícia Militar reforçou o patrulhamento na região e que a Polícia Civil investiga a autoria dos crimes. Câmeras do bairro estão sendo analisadas e a SSP reforça ainda que as ações de combate às facções continuarão intensificadas em todo o estado.”