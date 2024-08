Chacina na praça: bandido é preso fechando comércio em Vila Isabel

Um homem foi preso em flagrante, na tarde dessa segunda-feira (19/8), ordenando que os comerciantes fechassem as portas dos estabelecimentos na Vila Isabel, Zona Norte do Rio. A situação aconteceu após chacina que deixou quatro mortos e outras três pessoas feridas na Praça Barão de Drumond, conhecida como Praça Sete, no domingo (18/8).

De acordo com informações da Polícia Militar do estado, o bandido foi detido nas proximidades de onde ocorreu o ataque. Durante a abordagem, ele afirmou que o fechamento do comércio foi uma ordem do tráfico, em represália às mortes.

O homem foi preso por associação ao tráfico de drogas e foi levado para a 20ª DP (Tijuca). O policiamento foi reforçado na região.

Ataque a tiros e chacina Segundo testemunhas, as mortes aconteceram durante um evento na praça, com a presença de diversas famílias e até mesmo crianças. Eles relataram que criminosos armados chegaram em uma carro e uma moto, já atirando.

De acordo com a Polícia Militar, dois baleados morreram ainda no local, enquanto uma terceira pessoa deu entrada no Hospital Universitário Pedro Ernesto, mas não resistiu.

Já as outras quatro feridas foram levadas para o Hospital Federal do Andaraí, mas uma delas morreu na unidade.

Familiares das vítimas estiveram no Instituto Médico Legal (IML) na manhã dessa segunda-feira (19/8) e comentaram sobre as cenas de terror em meio ao tiroteio, além da violência no bairro. Com medo, os parentes preferiram não se identificar, mas reforçam que há inocentes entre os mortos.

“Os traficantes são todos integrantes do Comando Vermelho (CV), ex-bandidos do Morro dos Macacos. Eles chegaram atirando, estava tendo um pagode, já tinha um menino sentado e saiu outro da moto atirando em todo mundo, em inocentes. Eles deram tiro em um menino que estava com a filha no colo. É uma impunidade sem tamanho, a polícia saiu e aconteceu tudo isso”, relatou uma dos familiares ao portal O Dia.

Até o momento, as vítimas do ataque foram identificadas como: Gabriel Pereira Candido, de 24 anos, Pedro Henrique Pereira dos Santos, 18, Pedro Henrique Barbosa da Conceição, também de 18 anos; e o adolescente T. M. L, de 17 anos. Outras três pessoas continuam internadas. A perícia foi feita no local e diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

Disputa de território A região de Vila Isabel, em especial o Morro dos Macacos, vem sendo palco de uma constante guerra pelo controle territorial entre o Terceiro Comando Puro (TCP), que domina atualmente a comunidade, e o Comando Vermelho (CV).

Desde o início desse ano, a região sofre com tentativas de invasões de traficantes do Morro São João, no Engenho Novo, controlado pelo CV.

No início deste mês, uma dessas invasões causou a morte de G. S. D. A., de 13 anos, e de Luiz Gabriel Costa de Jesus, de 20. O adolescente voltava para casa após uma festa e o jovem retornava do seu trabalho, quando foram baleados durante um tiroteio.

Na ocasião, devido as mortes, moradores da região realizaram protestos com pedaços de madeira, pneus, caçambas e sacos de lixo que foram colocadas na entrada do Túnel Noel Rosa, que ficou interditado por cerca de uma hora. Além disso, ruas da região também foram fechadas.