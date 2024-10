Durante uma live de lançamento, ela pediu orações e mencionou que “me vem na cabeça a palavra mineradora.” No dia 10/10/2024, uma tragédia aconteceu em uma mina de ouro desativada no Colorado: uma pessoa morreu e outras 12 ficaram presas cerca de 300 metros abaixo da superfície após um problema mecânico no elevador do turismo local. O resgate foi concluído em segurança após cerca de 8 horas. Mais uma previsão acertada por Chaline Grazik a Vidente das Estrelas.