Chaline Grazik, a Vidente das Estrelas, Acerta Previsão sobre Furacão: “Quando ela fala de desastres naturais, é hora de estarmos em alerta”

Chaline Grazik vem alertando seus seguidores, e para aqueles que não entendem ou não acreditam, suas previsões muitas vezes causam surpresa. Não é apenas sobre desgraças; quando Chaline fala de desastres naturais, ela acredita que todos devem estar em alerta e orar. Meses atrás, a vidente fez uma previsão sobre um furacão:

“Vejo um furacão fora do país, vejo um estrago fora do país. Esse país tem a letra F no nome. Eu vejo perigo, choro, pessoas desesperadas.”

Hoje, 9 de outubro de 2024, a previsão se confirmou. O furacão Milton atingiu o sul da Flórida, provocando tornados e colocando 12 milhões de pessoas sob alerta. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NWS), o furacão causou “vários” tornados, e há três alertas ativos no estado, com risco de novos tornados ao longo do dia.