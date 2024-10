Chaline Grazik, a Vidente das Estrelas, Brilha no Baile de Halloween do Helinho 2024

No aguardado Baile de Halloween do Helinho 2024, a grande sociedade paulistana se reuniu em uma noite marcada por fantasias luxuosas. Em meio a esse cenário de sofisticação, Chaline Grazik, a vidente das estrelas, atraiu os olhares ao chegar com um visual impactante de cigana, acompanhada por seu marido, Maycon Douglas.

Chaline posou para fotos ao lado de Val Marchiori e Chiquinho Scarpa, enquanto outros famosos a procuraram para ouvir suas previsões. Durante o evento, Chaline Grazik foi um dos destaques, chamando a atenção de todos os convidados. Afinal, essa vidente tem um magnetismo único, não é mesmo?