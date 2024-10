Chaline Grazik Acerta Mais uma Previsão: Incêndio no Shopping no Brás

Chaline Grazik, conhecida como “A Vidente das Estrelas”, acertou mais uma previsão. Em uma de suas aparições em um podcast, Chaline mencionou:

“Eu vejo em São Paulo, o shopping tem uma placa vermelha, ele incendeia, vejo um monte de gente correndo”.

Nesta quarta-feira (30), sua previsão se concretizou quando um megaincêndio atingiu o Shopping 25 de Março, no bairro do Brás, em São Paulo. O incêndio, que começou por volta das 6h40, deixou um rastro de destruição e levou cerca de seis horas para ser controlado. Com uma área de aproximadamente 18 mil metros quadrados e centenas de boxes, o shopping sofreu danos significativos, e o teto do prédio chegou a colapsar, segundo a Defesa Civil.

A previsão de Chaline, detalhada e precisa, novamente causou surpresa entre seus seguidores, que acompanham suas revelações sobre eventos impactantes e de grande repercussão.