Chaline Grazik acerta previsão sobre a gravidez de Sabrina Sato

A vidente das estrelas, Chaline Grazik, conhecida pela sua assertividade nas previsões acertou mais uma vez – desta vez, em relação à gravidez da apresentadora Sabrina Sato. Em uma live no dia 10 de outubro, Chaline fez um alerta sobre a gestação de Sabrina, destacando a necessidade de cuidados específicos: “Ela precisa ter muito cuidado com essa gestação. Eu recomendo que você evite exercícios, cuide da alimentação e preste atenção à pressão arterial e ao inchaço nas pernas.”

Infelizmente, o alerta de Chaline se confirmou. A apresentadora Sabrina Sato sofreu uma perda gestacional. Segundo um comunicado oficial do Hospital Israelita Albert Einstein, Sabrina foi internada no dia 5 de novembro devido a complicações, e recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 6 de novembro.

O comunicado do hospital informou: “A paciente Sabrina Sato deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, no dia 5 de novembro, em virtude da não evolução da gestação. Ela teve alta hospitalar nesta quarta-feira (11/06).”

A vidente expressa sua empatia e respeito em momentos como esse, e seus seguidores acompanham com admiração suas específicas e orientações.