Chaline Grazik Acerta Previsão sobre Acidente de Lula

Chaline Grazik, conhecida como “A Vidente das Estrelas”, acertou mais uma previsão. Há quatro meses, ela previu um problema envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmando:

“Pensamento confuso, ele vai ter alguma coisa referente à cabeça que vai levar ele a exames, vai ter um problema.”

Neste sábado (19), o presidente Lula sofreu um acidente doméstico no Palácio do Alvorada, ferindo a cabeça. Ele foi atendido no Hospital Sírio-Libanês em Brasília. O boletim médico informou que Lula sofreu um “ferimento corto-contuso na região occipital” e que, após avaliação médica, foi orientado a evitar viagens aéreas de longa distância, embora possa exercer outras atividades.