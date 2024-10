Chaline Grazik Acerta Previsão sobre Conflito no Oriente Médio e Morte de Yahya Sinwar

A vidente Chaline Grazik, conhecida como “A Vidente das Estrelas”, teve mais uma previsão confirmada. No dia 16 de outubro, durante a tarde, Chaline relatou ter sentido algo estranho e decidiu compartilhar uma mensagem com seus seguidores. Segundo ela:

“Meu terceiro olho começou a inchar e a doer… algo muito feio está vindo, gente, tem a ver com a guerra. Eu consigo ver como se fossem pessoas numa fronteira espiritual dizendo que não vai proteger. O espiritual fala muito disso, inclusive que vai ter um desencarne de um homem de um país. Consigo ver que as manchetes saem, num atentado.”

No dia seguinte, 17 de outubro, o governo de Israel anunciou a morte de Yahya Sinwar, líder do grupo militante palestino Hamas, durante um ataque na Faixa de Gaza. Sinwar era considerado uma das principais lideranças do Hamas.