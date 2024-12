Chaline Grazik acerta previsão sobre desabamento de ponte entre Maranhão e Tocantins

Chaline Grazik, querida pelo seu público e reconhecida por sua alta taxa de assertividade em variação – com 99,9% de acertos –, continua impressionando com sua capacidade de antecipar acontecimentos. Em uma de suas lives recentes, um incidente aparentemente alarmante envolveu o estado do Maranhão.

“Eu vejo uma ruptura de alguma coisa no Maranhão, uma abertura… O espiritual pede oração” – declarou Chaline, alertando seus seguidores sobre a necessidade de atenção e fé.

Hoje, 22 de dezembro de 2024 , a previsão é confirmada. Uma ponte entre os estados do Maranhão e Tocantins desabou neste domingo, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No trágico acidente, três caminhões caíram na água e, infelizmente, uma pessoa perdeu a vida.

A vidente, conhecida como a vidente das famosas , mais uma vez demonstra a precisão de suas visões, reforçando a importância de suas mensagens como alertas espirituais. Sempre finalizando com sua frase emblemática, Chaline lembrou: “Vamos orar” .