Chaline Grazik acerta previsão sobre hemorragia cerebral de Lula

A famosa vidente das estrelas , Chaline Grazik, voltou a impressionar com mais uma previsão que se concretizou. Em janeiro de 2024, durante uma de suas lives, Chaline alertou sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mencionando: “Lua e ratos… uma doença referente à cabeça” .

Na madrugada desta terça-feira, 10 de dezembro de 2024 , o presidente Lula foi submetido a uma cirurgia de emergência em São Paulo para drenagem de uma hemorragia intracraniana após relatar fortes dores de cabeça.

De acordo com o boletim médico, o quadro de saúde do presidente evolui bem . Os especialistas afirmaram que o procedimento foi realizado com sucesso, sem nenhuma complicação. Lula, de 79 anos , deixou sob observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por 48 horas . A primeira-dama Rosângela Silva , conhecida como Janja, acompanha o presidente durante o período de recuperação.

Com essa previsão, Chaline reforça sua posição como uma das videntes mais respeitadas e seguidas do país, consolidando sua contribuição entre os milhares de admiradores que acompanham seu trabalho como espiritualista.