Chaline Grazik acerta previsão sobre novo vírus HMPV

A vidente das estrelas, Chaline Grazik, fez mais uma previsão que se concretizou. Em novembro de 2024, durante um de seus vídeos, ela alertou sobre um evento alarmante relacionado a uma nova doença:

“Gente, preste atenção, tem um país armando algo contra o Brasil e pode levar muitas pessoas. Algo que parece real e não é […]. De repente, eu vejo uma notícia sobre uma bactéria que está sendo proliferada. O espiritual pede que se preparem, em breve vocês verão as notícias. Uma doença está vindo e as pessoas precisam ficar em casa.”

Hoje, a mídia mundial confirma o surgimento do metapneumovírus humano (hMPV), um novo surto que está deixando a China em alerta. O hMPV é altamente contagioso, com sintomas semelhantes aos do coronavírus, e está sobrecarregando hospitais e crematórios no país.

Vídeos nas redes sociais mostram hospitais lotados, com descrições de um surto causado por “vírus múltiplos” que se espalham rapidamente. Embora relatos não confirmados mencionem a declaração de estado de emergência na China, as autoridades locais seguem monitorando rigorosamente a situação.

Chaline Grazik já havia previsto esse cenário, reforçando mais uma vez sua conexão espiritual e sensibilidade em captar eventos futuros. Ela deixou um alerta: “Espero que o Brasil se proteja!”