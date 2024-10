Chaline Grazik, conhecida como “A Vidente das Estrelas”, fez uma previsão em fevereiro sobre o estado do Piauí. Durante a entrevista, ela mencionou que “um senhor de cabelos grisalhos trará coisas boas para todos”.

A previsão se confirmou nas eleições de 2024, quando Silvio Mendes, do partido UNIÃO, foi eleito prefeito de Teresina, capital do Piauí, no primeiro turno com 52,19% dos votos.