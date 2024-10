Chaline Grazik Acerta Previsão sobre Ricardo Nunes em Meio às Eleições de São Paulo

A vidente Chaline Grazik, conhecida como “A Vidente das Estrelas”, acertou mais uma previsão, desta vez relacionada ao candidato Ricardo Nunes. Durante uma participação no programa Chupim da Rádio Metropolitana, Chaline foi questionada sobre Ricardo Nunes e revelou:

“Ele é bem estrategista e tem uma possibilidade… ele tem meios.”

A previsão de Chaline se concretizou durante as eleições em São Paulo, onde Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) disputarão o segundo turno no próximo dia 27 de outubro. Em uma disputa acirradíssima, os dois candidatos obtiveram 29% dos votos válidos, com apenas 25 mil votos de diferença entre eles, superando Pablo Marçal (PRTB) por um ponto percentual.

Mais uma vez, Chaline impressionou seus seguidores com sua precisão, acertando sobre a ascensão de Nunes na corrida eleitoral e reforçando sua reputação como uma das videntes mais influentes do país.