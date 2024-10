Chaline Grazik acerta uma previsão sobre São Paulo

Chaline Grazik, sempre atenta aos desastres naturais, fez mais uma previsão certeira. Em suas lives, ela alertou: “Eu via como uma mudança climática muito abrupta; vocês vão perceber que vai ser incessante, onde as pessoas têm que ter um cuidado maior.” E de fato, um forte temporal atingiu a capital paulista e cidades da Grande São Paulo no começo da noite desta sexta-feira (11).

A cidade de São Paulo ficou em estado de atenção para alagamentos em todas as regiões das 19h30 às 21h, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), controlado pela prefeitura. Chaline Grazik realmente parece ter uma conexão única com os fenômenos naturais, não acha?