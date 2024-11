Chaline Grazik e Douglas Zarian lançam GrayZik, App de Relacionamento Ligado a Astrologia

No próximo dia 18 de novembro, Chaline Grazik, a “vidente das estrelas”, e seu marido, Douglas Zarian, lançarão o GrayZik, um aplicativo de relacionamento focado em conexões com propósito, unindo pessoas através da astrologia. “Queremos que o amor verdadeiro seja uma experiência alinhada ao que cada pessoa realmente deseja”, afirma Chaline. Douglas completa: “O GrayZik é inspirado na nossa própria história. Queremos que as pessoas encontrem a base sólida que temos em nossa família.”

Funcionalidades do GrayZik:

O aplicativo oferece diversas ferramentas voltadas a um encontro significativo:

– Compatibilidade zodiacal: veja como seu signo se alinha com outros perfis.

– Jogos místicos: tarô e baralho cigano para uma experiência mágica.

– Chats e videochamadas: conexão segura antes do encontro.

E muito mais….

O GrayZik faz parte do projeto “O Sucesso Veste Cinza Fumê”, idealizado por Chaline e Douglas. Inspirados na cor cinza, que simboliza equilíbrio, sabedoria e serenidade, o casal criou um conceito que reflete o que acreditam ser a base de uma relação sólida e próspera. Para eles, o cinza representa a harmonia que encontraram em sua própria jornada, equilibrando suas vidas pessoais e espirituais para construir uma família unida e próspera. Com o app, Chaline e Douglas desejam que os usuários possam experimentar um amor autêntico, guiado pelo destino e pela energia positiva que o projeto transmite.

O lançamento está próximo. Prepare-se para uma nova experiência de amor, guiada por propósito e energia positiva.