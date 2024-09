Chaline Grazik Faz Nova Canalização com Mensagem Enigmática de Michael Jackson

A vidente Chaline Grazik compartilhou mais uma de suas canalizações misteriosas, desta vez afirmando ter recebido uma mensagem do espírito de Michael Jackson. Em uma revelação que deixou seus seguidores intrigados, Chaline relatou a seguinte mensagem:

“Gente, eu recebi um recado, uma canalização. O espírito estava tentando me falar: ‘Por muito tempo lutei… aí as crianças, protejam as crianças do mundo afora, o lugar está próximo a ser descoberto… eu vivia com medo, me calaram. Existem corpos na água, assim como no caso de Marilyn Monroe, esquina 717, existem na água.”

A mensagem enigmática, que parece conectar Michael Jackson a temas de proteção infantil e a um local prestes a ser descoberto, deixou Chaline e seus seguidores perplexos. A menção a corpos na água e uma referência ao caso de Marilyn Monroe levantaram mais perguntas do que respostas.

Chaline confessou que ainda não compreende completamente o recado e continua refletindo sobre o significado dessa canalização.