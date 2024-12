Chaline Grazik faz novas previsões em dezembro de 2024

A vidente das estrelas , Chaline Grazik, iniciou suas lives em dezembro trazendo uma série de novas previsões, com alertas e acontecimentos marcantes para o futuro. Confira os principais destaques dos dias 4 e 6 de dezembro de 2024 :

Dupla Sertaneja

“Vejo a perda de uma dupla sertaneja, por esses meses. Pode ser que um dos membros sobreviva.”

Jacarepaguá

“Muita chuva nesse lugar, água que desanda, vem como se fosse de balde.”

Mineradora

“Um ocorrido nos próximos dias com muitos desencarnes.”

Boninho

“Ele tende a se tornar sócio do SBT mais para frente.”

Marca de Cosméticos

“Vejo uma marca de cosméticos sendo exposta nos próximos dias por algo.”

Ocorrido Chamando Atenção

“Vejo uma BR, um ocorrido nesse local. Só sei que tem uma palavra parecida com ‘Bosco’, ‘Marebosco’, mas não consigo definir.”

Marília Mendonça

“Ela vai reencarnar como homem, e pode ser uma besteira muito grande o que eu vou falar, mas ela vai reencarnar como um dos filhos de Maiara ou Maraisa. Pode não ser agora, mas daqui a 10 ou 20 anos. Tem algo a ver com a dupla, ou a criança pode ser próxima dela.”

Ocorrido em Campinas

“Algo vai acontecer em Campinas relacionado a uma mulher que viralizou de forma negativa.”

Silvio Santos

“Como está Silvio Santos em outras dimensões? Olha que engraçado: saiu a carta do Jardim, Lírios, Coração, Peixes e a Casa. Aqui fala que ele está sendo tratado no espiritual. A carta do Lírio é muito positiva, fala em ensinar ou que ele está em outra dimensão ensinando.”

Muita Fumaça

“Cuiabá, Pará, Paraná, Goiás: sinto uma energia de muita fumaça nesses locais, como uma cortina de fumaça que atrai estragos para a população. Muito cuidado nos próximos dias.”

Criança em Blumenau

“Algo relacionado às crianças em Blumenau. Meu único papel é alertar.”

Ocorrido em Cascata ou Cachoeira

“Vejo um acontecimento trazendo sofrimento.”

MC Daniel

“Vejo ele passando por um problema muito grave de saúde.”

Patrícia Poeta

“Senti uma energia muito forte, como alguém tentando atacar a vida dela. É como se alguém entrasse no local onde ela está, com a intenção de fazer mal.”

Porto Alegre

“Porto Alegre: vejo um nível muito alto de feminicídio. Além disso, muita água. A sensação é que haverá uma trégua e, depois, as águas voltarão a rolar.”

Mulher da Mídia

“Sinto uma pessoa influente da mídia, com uma energia ruim relacionada ao pescoço, como se alguém apertasse o pescoço dela.”

Famosas que Ficarão Grávidas

“Vejo Anitta logo engravidando, mas ela deve cuidar da gestação. Bruna Marquezine, Marina Ruy Barbosa e Larissa Manoela também.”

Desencarne de Jovens

“Vejo entre 109 e 111 pessoas jovens desencarnando em algum lugar.”

Atenção Guarujá

“Uma energia densa em Guarujá, algo vai virar notícia.”

Filme ‘Senhor dos Anéis’

“Vejo o desencarne de uma pessoa envolvida com o filme, seja atuando, narrando ou dirigindo.”

Queda de Avião

“Vai acontecer uma queda de avião com um número de vítimas igual ou superior ao último desastre.”

São Paulo

“Vejo energias de extraterrestres em São Paulo. Não são energias positivas. Eles estão interferindo em tudo que envolve imãs, eletricidade e até em aviões.”

Acordo Político

“Teremos a visita de uma mulher estrangeira no Brasil. Ela está comprometida com a política e fará um acordo em segredo, que não será favorável ao país futuramente.”

Ocorrido em Edifício

“Vejo um acontecimento em um edifício, algo que quase se repete. Elas (entidades) estão aqui para avisar.”

Lucas Lucco

“Vejo um perigo mental. Ele terá que ser internado para tratamento.”

Xand Avião

“Vejo um grande acidente envolvendo um avião.”

Adriane Galisteu

“Vejo ela em uma grande polêmica, muito nervosa, podendo até agredir ou ser agredida.”

Morte de um Político

“Vejo o desencarne de um político. A notícia sairá nos próximos dias.”

Extraterrestres

“Vejo um ser extraterrestre sendo encontrado no fundo do mar.”

Ayrton Senna

“O espiritual me fala que Ayrton Senna vai reencarnar no dia 3 de agosto de 2028.”

Cantora Cuidado

“Uma cantora precisa se cuidar. Um espírito próximo a ela está tentando alertá-la. Se ela não se cuidar, no dia 18 ou próximo, ela será encontrada desacordada em algum lugar.”