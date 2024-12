Chaline Grazik lança seu filme “Meu Eu em Mim”

A nossa vidente das estrelas, Chaline Grazik, emocionou o público ao lançar, no dia 28/12, o filme “Meu Eu em Mim” , produzido pela renomada Z97 Filmes.

A obra é uma autobiografia que narra os momentos marcantes da vida da sensitiva, desde a infância até o reconhecimento nacional, conquistada através das suas previsões acertadas que viralizaram nas redes sociais.

O filme contou com um elenco de destaque que trouxe à vida cenas emocionantes da trajetória de Chaline. Entre os momentos retratados estão os desafios enfrentados durante sua infância humilde, a descoberta de sua conexão espiritual e os acontecimentos que levaram a ser conhecida como a “Vidente das Estrelas”.

A produção é um complemento ao livro autobiográfico lançado pela sensitiva no dia 2 de setembro de 2024, também intitulado “Meu Eu em Mim” , que foi amplamente elogiado por leitores e fãs.

Em suas palavras: “Essa história nada mais é do que uma vida sem roteiros, sem dramaturgia. Vivi uma vida na miséria e, com muito esforço e fé, alcancei quem sou hoje. A espiritualidade foi a chave que abriu as portas para minha transformação e crescimento.”

O filme está disponível para compra diretamente na página do Instagram de Chaline Grazik. Para saber mais e adquirir o seu, acesse o perfil oficial da vidente: @cha.grazik