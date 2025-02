Chapa dos “sonhos” com três governadores do PT passa “por cálculo politico de competitividade”, diz deputado Robinson Almeida

Apontada como a “chapa dos sonhos” para o PT baiano, a composição para a majoritária de 2026 segue rendendo declarações de políticos do grupo do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Com o desejo dos petistas em lançar três governadores para a disputa do próximo ano, o deputado estadual Robinson Almeida (PT) garante que o plano não passa por um projeto de hegemonia, mas sim por um “cálculo político”.

A declaração do parlamentar foi feita durante entrevista ao programa Bahia Notícias no Ar, na rádio Antena 1, 100.1 FM, na manhã desta terça-feira (4). Na avaliação do deputado, todos os partidos que fazem parte do arco de alianças do governo cresceram.

“Todos os partidos que estão governando a Bahia desde 2007 cresceram. O PSD por exemplo foi fundado em 2011 com a ajuda de [Jaques] Wagner, com a liderança de Otto e hoje é um dos principais partidos da Bahia. O PSB cresceu, o PCdoB cresceu. Então a fórmula de governar é dividindo o poder e fortalecendo todos os aliados. 2026 o debate está começando agora, foi feito uma sugestão por Wagner de colocar os governadores como candidatos, ele, Rui e Jerônimo. Esse debate ainda vai amadurecer em 2025 e 2026 será tomada uma decisão”, disse durante o bate-papo com os apresentadores Mauricio Leiro e Rebeca Menezes.