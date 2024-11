Chapa União pela Advocacia percorre interior da Bahia e chega à Jacobina nesta sexta-feira

O mês de novembro começa para os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Bahia (OAB-BA), Daniela Borges e Hermes Hilarião, com um encontro com a advocacia de Jacobina e região. A dupla desembarca nesta sexta-feira (1º) na cidade para o evento marcado para às 11h, no restaurante Rancho Catarinense, localizado na Avenida Lomanto Júnior.

Na reunião serão apresentados dados do último triênio e as propostas para os próximos três anos à frente da Ordem. Na mesma ocasião, será lançada a chapa OAB Mais Forte e Atuante, que tem como candidato a presidente Alisson Fontes e a vice Rebeca Leal.

A candidata à reeleição à presidência da OAB-BA, Daniela Borges, destaca a importância desse momento de dialogar com a advocacia do interior. “Eu sou de Itapetinga, amo estar no interior. E, além do mais, é nesse momento que nós escutarmos e acolhermos propostas. Nós rodamos essa Bahia toda no último triênio, fomos a 77 municípios, a escuta, o diálogo, está em nosso DNA, e sempre vamos querer avançar nesse sentido. Temos em nossa chapa 2 candidatos a diretores oriundos do interior, uma mostra dessa valorização da advocacia, que praticamos pelos quatro cantos da Bahia”, ressaltou.

A chapa União pela Advocacia tem Joel Victória, ex-presidente da subseção da OAB como candidato ao Conselho Estadual. E atualmente, a advogada jacobinense Marilda Miranda é conselheira federal.

FEIRA DE SANTANA E ALAGOINHAS

Antes de chegar a Jacobina, Daniela Borges e Hermes Hilarião estiveram em outras duas cidades esta semana. Na quarta-feira (30), a primeira parada foi em Alagoinhas, onde Daniela e Hermes realizaram encontro com a advocacia local e regional.

O encontro aconteceu no restaurante Antonius, no Centro do município, e também foi o lançamento da chapa Ordem em Progresso, que traz Marcelo Gallo, como candidato a presidente, Jamilly Araújo, a vice-presidente, Paula Otti, como secretária-geral, Rodrigo Rabelo, como secretário-geral adjunto e Ramon Castro, como tesoureiro.