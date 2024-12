Chapada Diamantina e Costa do Descobrimento recebem reforço no combate a incêndios

Em uma ação conjunta para conter os devastadores incêndios florestais que atingem diversas regiões da Bahia, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) intensificou os esforços nesta quinta-feira (26). As equipes estão atuando em áreas estratégicas como a Chapada Diamantina, especificamente na região de Lençóis, e em Santa Cruz Cabrália.

Além do combate direto às chamas, os bombeiros estão realizando um trabalho preventivo nas bases avançadas localizadas em Lençóis, Eunápolis, Teixeira de Freitas e Porto Seguro, visando reduzir os riscos de novos incêndios e orientar a população sobre as medidas preventivas.

Segundo o corpo de bombeiros, a ação conta com cerca de 53 bombeiros militares dedicados exclusivamente às atividades das bases florestais, apoiados por 13 viaturas. Desde o início da operação, 1003 incêndios já foram combatidos, 1.913 orientações preventivas realizadas em pelo menos 105 municípios atendidos.

A fim de combater às chamas, os bombeiros contam com o apoio de aeronaves, além da colaboração de brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e de diversas brigadas voluntárias locais, como a Brigada de Resgate Ambiental de Lençóis (BRAL), a Brigada Voluntária de Lençóis (BVL), a Associação de Condutores de Visitantes do Vale do Capão (ACVVC) e a Brigada Voluntária de Campos do São João. Em Porto Seguro, no distrito de Coroa Vermelha, a parceria se estende aos Brigadistas do PREV Fogo.