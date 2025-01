Chatbot da Meta vai lembrar de suas conversas anteriores

A Meta anunciou melhorias no Meta AI, seu chatbot multiplataforma, incluindo a capacidade de “lembrar” detalhes de conversas.

Agora, em chats no Facebook, Messenger e WhatsApp para iOS e Android nos EUA e Canadá, os usuários podem pedir para o bot lembrar de informações pessoais, como preferências de viagem ou hobbies, tornando as interações mais personalizadas.

Esse recurso de memória, similar ao do ChatGPT da OpenAI e Gemini do Google, permite que o chatbot considere informações contextuais. Por exemplo, se um usuário mencionar que é vegano, o Meta AI ajustará sugestões, como ideias de café da manhã, de acordo com essa preferência.

A Meta afirma que a memória não será aplicada a chats em grupo e que os usuários podem excluir essas informações a qualquer momento.

O chatbot poderá armazenar informações para auxiliar nas respostas futuras (Imagem: Meta)

Chatbot acessará nossos dados de Facebook e Instagram

Outra atualização controversa é que o Meta AI agora usará dados de contas dos aplicativos da Meta para oferecer recomendações personalizadas , baseadas em informações como local da casa no Facebook ou vídeos assistidos no Instagram.

para oferecer , baseadas em informações como local da casa no Facebook ou vídeos assistidos no Instagram. O CEO Mark Zuckerberg destacou, por exemplo, como o Meta AI ajudou a criar histórias personalizadas para suas filhas.

As recomendações personalizadas estarão disponíveis no Facebook, Messenger e Instagram inicialmente nos EUA e Canadá, mas, segundo a Meta, não haverá opção para desativá-las.

Embora a Meta esteja promovendo essas atualizações como melhorias, a preocupação com a privacidade e a confiança dos usuários, especialmente em relação à coleta de dados pela empresa, pode impactar a aceitação dessas mudanças.

Usuário pode escolher se quer que o chatbot armazene ou delete informações de conversas anteriores (Imagem: Meta)

