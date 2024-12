ChatGPT e robótica: RJ abre vagas para cursos tecnológicos gratuitos nas “navezinhas cariocas”

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro abriu duas mil vagas em diversos cursos e oficinas gratuitas de tecnologia e empreendedorismo. As aulas são ministradas nas chamadas “navezinhas cariocas”, unidades equipadas com notebooks, equipamentos de audiovisual, livre acesso à internet e equipe de apoio ao público.

Entre os cursos e oficinas oferecidas estão: Introdução ao Excel, Informática Básica, Introdução ao ChatGPT, Fotografia, Robótica, Desenvolvimento de games, Microsoft Word, Montagem de PC, Produção de Vídeos para Redes Sociais e Criação de Currículo.

Cursos aprimora técnicas para TikTok (Imagem: Primakov/Shutterstock)

Há opções de aulas com duração de três a 15 horas, a depender do módulo escolhido. Para ter acesso ao cronograma das atividades e se inscrever nos cursos e oficinas, os interessados devem acessar o site clicando aqui. Abaixo, algumas das opções disponíveis:

Desvendando o ChatGPT 4 : desenvolva habilidades para formular perguntas, ajustar o tom das respostas e explorar aplicações práticas como criação de conteúdo, análises e gerenciamento de tarefas diárias. Em grupo, crie projetos utilizando o ChatGPT 4 e descubra como essa tecnologia pode revolucionar sua rotina;

: desenvolva habilidades para formular perguntas, ajustar o tom das respostas e explorar aplicações práticas como criação de conteúdo, análises e gerenciamento de tarefas diárias. Em grupo, crie projetos utilizando o ChatGPT 4 e descubra como essa tecnologia pode revolucionar sua rotina; CapCut para TikTok : descubra técnicas de edição, adição de efeitos especiais, música e muito mais para deixar seus vídeos ainda mais atraentes e virais;

: descubra técnicas de edição, adição de efeitos especiais, música e muito mais para deixar seus vídeos ainda mais atraentes e virais; Inteligência Artificial: Compreendendo o Futuro da Tecnologia: a Inteligência Artificial (IA) tem se tornado uma das tecnologias mais influentes da atualidade, afetando diversas áreas de nossas vidas. Com a crescente adoção da IA, é importante que a população compreenda o que é essa tecnologia, como ela funciona e quais são suas implicações éticas e legais.

Como funciona o projeto de cursos de tecnologia?

Inauguradas em março deste ano, as navezinhas cariocas funcionam de segunda a sexta, das 9h às 17h. O objetivo é atender regiões periféricas da cidade do Rio, com maiores índices de vulnerabilidade social, promovendo a qualificação de jovens e adultos em Tecnologia da Informação (TI).

Navezinha carioca atende jovens em vulnerabilidade social (Imagem: Alice Calixto/SMCT)

Segundo a prefeitura, se trata de iniciativa inovadora com o objetivo de promover gratuitamente a “democratização do conhecimento, a inserção no mercado de trabalho, explorando os potenciais do segmento de novas tecnologias”.

O projeto atende essencialmente jovens, com idades entre 16 e 30 anos, em especial jovens negros, estudantes de escolas públicas, mulheres (com destaque para mães solo) e a comunidade LGBTQIA+.

As mais de 40 navezinhas cariocas estão localizadas nas zonas Norte e Oeste do Rio de Janeiro, incluindo os bairros de Engenho de Dentro, Irajá, Madureira, Nova Brasília, Padre Miguel, Penha, Santa Cruz, Triagem e Vila Aliança.

