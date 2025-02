ChatGPT no WhatsApp ganha suporte para imagens e mensagens de voz

Em dezembro, a OpenAI anunciou nova integração com o WhatsApp, que permite que os usuários conversem com o ChatGPT diretamente do aplicativo de mensagens de propriedade da Meta.

Agora, a startup vai levar a integração mais adiante. A OpenAI confirmou que está adicionando suporte para imagens e mensagens de voz ao chatbot no mensageiro.

A novidade já está disponível para os usuários. Além de mensagens de texto, agora você pode enviar imagens para fazer perguntas e até mesmo falar com o ChatGPT usando mensagens de voz via WhatsApp.

Para falar com o ChatGPT no WhatsApp, tudo o que você precisa fazer é iniciar um bate-papo com o número de telefone 1-800-242-8478.

Uso do ChatGPT no WhatsApp ganha mais recursos para os usuários explorarem (Imagem: BigTunaOnline/Shutterstock)

ChatGPT acessível para mais pessoas

Com essa integração, a OpenAI quer tornar o ChatGPT acessível a mais pessoas , mesmo que elas não tenham o aplicativo instalado em seus telefones;

, mesmo que elas não tenham o aplicativo instalado em seus telefones; Também em dezembro, a OpenAI lançou linha telefônica do ChatGPT para usuários nos EUA, para que as pessoas possam ligar para o chatbot quando não tiverem uma conexão de internet disponível;

do ChatGPT para usuários nos EUA, para que as pessoas possam ligar para o chatbot quando não tiverem uma conexão de internet disponível; O número é o mesmo usado para a integração com o WhatsApp.

A OpenAI tem trabalhado em muitos novos recursos para o ChatGPT. No mês passado, a plataforma ganhou novo recurso chamado Tarefas, que, essencialmente, transforma o aplicativo em lista de tarefas com lembretes. O recurso está, atualmente, disponível em formato beta.

Quanto à integração com o WhatsApp, a startup ressalta que ainda não é possível vincular uma conta OpenAI ao aplicativo de mensagens. A espera não deve ser longa, já que a empresa diz que a união estará disponível “em breve” para usuários dos planos Free, Plus e Pro do chatbot.

OpenAI vai expandindo as possibilidades para se usar o mensageiro (Imagem: Sidney de Almeida/Shutterstock)

