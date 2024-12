Chay Suede, Iza, Andreia Horta, Justin Bieber e mais famosos que tiveram filhos em 2024

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Nomes conhecidos do grande público –entre modelos, atores, cantores e influenciadores digitais– comemoraram o nascimento de seus bebês ao longo deste ano. Alguns deles estreiam no papel de pais e mães, outros celebram o aumento da família. Fotos publicadas nas redes mostram o novo momento na vida de muita gente, agora com um recém-nascido em casa.

Virginia Fonseca e Zé Felipe tiveram o terceiro filho. Depois das duas Marias, Alice e Flor, em setembro chegou José Leonardo. O nome do pequeno é uma homenagem ao avô cantor, Leonardo, que é pai de Zé Felipe. Chay Suede também tem agora três filhos com a atriz Laura Neiva: Maria, José e, agora, Ana, que nasceu em novembro.

Letícia e Juliano Cazarré têm um sexteto em casa, com o nascimento de Estêvão, no início de março. Eles já eram pais de Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e Maria Guilhermina. Já Leandra Leal deu à luz Damião, em agosto, dez anos depois da chegada da primeira filha, Júlia,

E os pais de primeira viagem? A cantora Iza teve Nala em outubro; Pilar, filha de Fernanda Paes Leme, nasceu em abril, e Yolanda, herdeira de Andreia Horta e Ravel Andrade, veio ao mundo no final de novembro. A modelo Amanda Kimberlly teve a primogênita Helena no início de julho. A menina é a terceira filha de Neymar. O atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita já é pai de Davi Lucca e Mavie.

Justin e Hailey Bieber ganharam um “baby, baby, baby…”. O menino, que recebeu o nome de Jack Blues, nasceu em agosto. Já Maluma se tornou pai de uma menina, Paris Londoño Gómez, no início de março.