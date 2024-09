Check-ups especiais do Outubro Rosa e palestra gratuita com Dra. Anna Paola Noya Gatto acontecem na Clínica da Mulher

Eventos incluem brindes, conexões entre mulheres e outros ganhos

A Bahia obteve mais de quatro mil casos de câncer de mama no ano de 2023, e a estimativa, de acordo com estudos realizados pelo Instituto Nacional de Câncer, pode chegar a 116 mil em 2025. “’Atualmente, a maior incidência de câncer de mama é em mulheres com menos de 35 anos, as quais sequer são indicadas a fazerem mamografia”, explica a mastologista Anna Paola Noya Gatto (@dra.annapaolagatto). A solução para esse caso, de acordo com a doutora, é efetuar ultrassom mamário desde cedo. Para colaborar com esse cenário, é justamente essa ação, em conjunto com outros exames, que a médica está levando para A Clínica da Mulher (@aclinicadamulher) no mês do Outubro Rosa. Em prol de movimentar o momento de conscientização sobre o Câncer de Mama, a clínica receberá o Check-Up Pink, para mulheres maduras, e o Rosa Claro, para as mais jovens. Ambos estarão, durante Outubro, com valores reduzidos e condições especiais, as quais incluem parcelamentos. O Check-up Rosa Pink inclui consulta com a mastologista, mamografia digital e ultrassonografia mamária e de axilas. O Rosa Claro oferece consulta com a mastologista e a ultrassonografia das mamas e axilas. Os resultados serão entregues logo após, no mesmo dia, com a orientação adequada a cada caso. “A finalidade é ajudar essas mulheres no diagnóstico precoce do câncer de mama ou de outras patologias mamárias”, explica a doutora. O valor do Check-Up Rosa Claro é de R$ 257, enquanto o Check-Up Pink fica por R$ 407: ambos com parcelamentos possíveis e brindes da campanha EU AMO VIVER.