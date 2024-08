Chef Luiz Filipe Souza conta trajetória de seu restaurante até as Estrelas Michelin

Responsável pela cozinha do Evvai, em São Paulo, revela principais pontos para o prestigiado prêmio da gastronomia

O caminho do Evvai até se tornar um dos restaurantes mais premiados do Brasil foi marcado por desafios e inovações que transformaram a trajetória do chef Luiz Filipe Souza. Durante o 36º Congresso Abrasel, o chef compartilhou sua história no painel “Cozinhando com a cabeça fora da caixa: os segredos de uma casa duas estrelas Michelin”, onde revelou os bastidores de como conseguiu levar o Evvai ao estrelato.

Luiz Filipe Souza destacou a importância de compreender os hábitos de consumo dos clientes e a necessidade de criar uma experiência gastronômica única. Ele acredita que a percepção de valor no restaurante está diretamente ligada à criatividade e ao entretenimento, e que a alta gastronomia deve ser capaz de surpreender e cativar, não apenas pelo luxo, mas pela excelência no serviço e na apresentação dos pratos.

Um exemplo disso foi sua estratégia de impulsionar a venda de champanhe no Evvai, transformando a bebida em um item valorizado nas celebrações dos clientes.

Em entrevista para o podcast O Café e a Conta, o chef aprofundou suas reflexões sobre a alta gastronomia e o papel que ela desempenha no setor. Luiz Filipe comparou a alta gastronomia ao mundo da moda, onde tendências criadas na ponta acabam influenciando toda a indústria.

Ele afirmou que, embora a alta gastronomia seja frequentemente vista como algo supérfluo ou elitista, ela desempenha um papel crucial na cadeia alimentar como um todo, influenciando desde pequenos empreendimentos até grandes redes.

Outro ponto abordado por Luiz Filipe no podcast foi a complexidade invisível que envolve a simplicidade na cozinha. Ele explicou que, apesar de seus pratos terem uma apresentação alegórica, a verdadeira maestria está em reconhecer e valorizar a simplicidade como a forma mais elevada de sofisticação.

O chef também refletiu sobre a evolução de sua carreira, destacando que, com a maturidade, veio uma valorização maior dos aspectos essenciais da culinária, e não apenas da inovação pelo simples desejo de surpreender.

Saúde mental nas cozinhas

Outro tema destacado como uma grande preocupação de Luiz Filipe foi a saúde mental de sua cozinha, um tema que se tornou central em sua gestão no Evvai. Ele reconhece que o ambiente de trabalho na cozinha pode ser intenso e estressante, e que a nova geração de cozinheiros traz consigo uma visão diferente, buscando um equilíbrio maior entre vida pessoal e profissional.

Luiz Filipe enfatizou a necessidade de criar um ambiente de trabalho que seja sustentável a longo prazo, não apenas em termos de negócios, mas também para o bem-estar de sua equipe.