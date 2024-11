A chef Morena Leite, responsável pelo Restaurante Capim Santo, em Trancoso, na Bahia, foi escolhida para assinar o menu do jantar destinado aos chefes de Estado durante a cúpula do G20, que acontecerá na próxima semana no Rio de Janeiro.

Morena Leite, conhecida por apresentar pratos que destacam a culinária regional brasileira, já teve a oportunidade de assinar jantares e almoços para diversas autoridades políticas internacionais, incluindo eventos realizados em Brasília.