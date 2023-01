Chef Salt Bae tem restaurante “secreto” e popular com burguer a R$ 50

Embora tenha ficado famoso pela carne com ouro servida a jogadores brasileiros na Copa do Mundo do Catar e pelos pratos caríssimos de seus restaurantes, o chef Salt Bae tem um restaurante popular “secreto” na Turquia, sua terra natal, que vende o combo hambúrguer e fritas a R$ 50. Vale lembrar que uma refeição nas casas tradicionais do empresário pode passar dos milhares de dólares.

A descoberta foi feita por um tiktoker e não demorou a viralizar na rede social chinesa.

Identificado como Ali, o usuário mostrou que o empreendimento exibe, na fachada, uma foto do turco temperando uma carne de sua forma característica e que viralizou na web, com a ponta dos dedos.

A receita, emenda o criador de conteúdo, vale o preço investido. “É provavelmente o melhor burguer que já comi”, elogia.

Confira:

@heymanfoodreviews This SALT BAE’a (@nusr_et ) Burger! #nusret #saltbae #instanbul #turkey #foodtiktok #foodtok ♬ Made You Look – Meghan Trainor