Chefe da Otan se reúne com Donald Trump nos Estados Unidos

Na última sexta-feira (22) em Palm Beach, Flórida, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve um encontro significativo com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte. Este foi o primeiro diálogo entre os dois desde que Trump foi reeleito em 5 de novembro. A reunião abordou temas cruciais relacionados à segurança global, refletindo a importância da colaboração entre as nações. “Eles discutiram uma gama de questões de segurança global enfrentadas pela Aliança”, relatou declaração da Otan, sem dar mais informações.

Durante a conversa, Rutte demonstrou uma postura otimista em relação à nova liderança de Trump na Otan. O secretário-geral acredita que a abordagem de Trump pode trazer benefícios para a aliança, especialmente em tempos de incerteza internacional. Por outro lado, Trump, que já havia criticado a Otan anteriormente, levantou questionamentos sobre o comprometimento dos países aliados em relação aos investimentos em defesa.

Além do encontro com Rutte, Trump também se reuniu com Michael Waltz, o conselheiro de segurança nacional que foi escolhido por ele. Essa reunião adicional mostra os novos passos de Trump em sobre as relações com líderes internacionais e a discussão de estratégias de segurança em um cenário global complexo para o novo mandato.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

